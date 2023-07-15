اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يوليو 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تحقق في احتمالية تحطم صاروخ كوري شمالي في مياهها

السبت، 15 يوليو 2023 03:13 م
روسيا تحقق في احتمالية تحطم صاروخ كوري شمالي في مياهها صاروخ
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، السبت، إن موسكو تحقق في ما إذا كان صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطم في مياهها في أثناء إطلاق تجريبي الأربعاء.

 

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" ووكالة "تاس" عن رودينكو قوله إن وزارة الدفاع تجري تحقيقاً، لكن "حتى الآن ليست لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".

 

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية في تغطية عن الإطلاق إن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية وإن تجربة الإطلاق كانت "تحذيراً عملياً قوياً" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.

 


روسيا

صاروخ كوريا الشمالية

كوريا الشمالية

صاروخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة