روسيا تحقق في احتمالية تحطم صاروخ كوري شمالي في مياهها

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، السبت، إن موسكو تحقق في ما إذا كان صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطم في مياهها في أثناء إطلاق تجريبي الأربعاء.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" ووكالة "تاس" عن رودينكو قوله إن وزارة الدفاع تجري تحقيقاً، لكن "حتى الآن ليست لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".

وقالت وسائل إعلام كورية شمالية في تغطية عن الإطلاق إن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية وإن تجربة الإطلاق كانت "تحذيراً عملياً قوياً" للولايات المتحدة وخصوم آخرين.