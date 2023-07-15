اليوم السابع
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رئيس "قضايا الدولة" يشكل مجلس إدارة مجلة الهيئة

السبت، 15 يوليو 2023 04:22 م
رئيس "قضايا الدولة" يشكل مجلس إدارة مجلة الهيئة المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

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أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة اليوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ قراراً بتشكيل مجلس إدارة مجلة هيئة قضايا الدولة على النحو التالي:
 
قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣
 
بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ و القوانين المعدلة له  وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له والمقتضيات صالح العمل .
 
المادة الأولى
 
يشكل مجلس إدارة مجلة هيئة قضايا الدولة على النحو الآتي:
 
المستشار / مسعد عبد المقصود بيومى حسن "رئيس هيئة قضايا الدولة" رئيسا .
 
المستشار/احمد حسين عرفه على "نائب رئيس الهيئة" نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية
 
المستشار/ جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت  "نائب رئيس الهيئة" عضواً.
 
المستشار / رفعت محمد إبراهيم المحلاوى  "نائب رئيس الهيئة" عضوا .
 
المستشار هانى محمد علی محمد " نائب رئيس الهيئة" عضوا وأمينا لمجلس الإدارة.
 
 
المادة الثانية
 
تشكل لجنة تحرير المجلة على النحو الآتي:
 
 
المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس الهيئة رئيسا للتحرير
 
المستشار/ احمد حسين عرفه على نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس 
 
المستشار/ هانى محمد علی محمد نائب رئيس الهيئة مديرا للتحرير
 
المستشار/ د. عبد الحميد نجاشى عبد الحميد نائب رئيس الهيئة عضواً
 
المستشار/ أيمن هلال أحمد محمد سليمان نائب رئيس الهيئة عضواً
 
المستشار/ مصطفى الحسينى محمد عضواً 
 
المستشار د. أحمد السيد عبد الرحمن السيد "مستشار" مستشارا مساعدا عضواً
 
الأستاذ / أحمد محمد أحمد عباس 
 
المادة الثالثة
 
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/١، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام " تنفيذه.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها. 
 

قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

مجلة هيئة قضايا الدولة



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