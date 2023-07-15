رئيس "قضايا الدولة" يشكل مجلس إدارة مجلة الهيئة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة اليوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ قراراً بتشكيل مجلس إدارة مجلة هيئة قضايا الدولة على النحو التالي:
قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٣
بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ و القوانين المعدلة له وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له والمقتضيات صالح العمل .
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة مجلة هيئة قضايا الدولة على النحو الآتي:
المستشار / مسعد عبد المقصود بيومى حسن "رئيس هيئة قضايا الدولة" رئيسا .
المستشار/احمد حسين عرفه على "نائب رئيس الهيئة" نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المالية
المستشار/ جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت "نائب رئيس الهيئة" عضواً.
المستشار / رفعت محمد إبراهيم المحلاوى "نائب رئيس الهيئة" عضوا .
المستشار هانى محمد علی محمد " نائب رئيس الهيئة" عضوا وأمينا لمجلس الإدارة.
المادة الثانية
تشكل لجنة تحرير المجلة على النحو الآتي:
المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس الهيئة رئيسا للتحرير
المستشار/ احمد حسين عرفه على نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس
المستشار/ هانى محمد علی محمد نائب رئيس الهيئة مديرا للتحرير
المستشار/ د. عبد الحميد نجاشى عبد الحميد نائب رئيس الهيئة عضواً
المستشار/ أيمن هلال أحمد محمد سليمان نائب رئيس الهيئة عضواً
المستشار/ مصطفى الحسينى محمد عضواً
المستشار د. أحمد السيد عبد الرحمن السيد "مستشار" مستشارا مساعدا عضواً
الأستاذ / أحمد محمد أحمد عباس
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/١، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام " تنفيذه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.
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