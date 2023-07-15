اليوم السابع
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جريمة هزت الأردن.. أب يقتل طفلته بـ25 طعنة لاستخدامها هاتفه

السبت، 15 يوليو 2023 04:33 م
جريمة هزت الأردن.. أب يقتل طفلته بـ25 طعنة لاستخدامها هاتفه الشرطة الأردنية
وكالات

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أوقفت السلطات الأمنية فى الأردن رجلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، فى قضية قتله طفلته بـ25 طعنة، وكان الرجل أقدم على قتل طفلته البالغة من العمر 15 عاما طعنا فى منطقة كفر راكب شمالى المملكة، بسبب استخدامها للهاتف المحمول، وفقما ذكر المحققون.
 
وحسب مصدر قضائي مطلع على القضية، فإن الطفلة كانت فى زيارة عائلية إلى منزل جدتها، وعند عودتها للمنزل نشب خلاف مع والدها الذى طعنها مرارا مما أدى إلى وفاتها على الفور.
 
وتم إلقاء القبض على الأب، الذى فاجأ المحققين عندما أخبرهم أنه قتل طفلته "لأنها كانت تستخدم هاتفه المحمول من دون علمه".
 
وأكد مصدر طبي أن الضحية أصيبت بأكثر من 25 طعنة فى مناطق مختلفة من جسمها، منها صدرها وبطنها وظهرها وساقيها.
 
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوى، قال فى وقت سابق، إن "بلاغا ورد إلى مديرية شرطة غرب إربد بقيام شخص بطعن ابنته بواسطة أداة حادة (سكين) داخل منزل، وما لبثت أن فارقت الحياة".
 
وأضاف أن الأمن العام ألقى القبض على الأب وضبط الأداة المستخدمة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل ابنته إثر خلافات عائلية.

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