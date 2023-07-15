جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية إلى مركز كوم حمادة بالبحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلة فى كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، قافلة طبية شاملة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة لخدمة أهالي مركز كوم حمادة.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغ 390 حالة في مختلف التخصصات الطبية منها 70 حالة جلدية، 43 حالة أطفال، 11 حالة نسا، 62 حالة رمد، 65 حالة عظام، 80 حالة باطنة، 59 أسنان، وقالت إنه تم تحويل 5 حالات أطفال إلى مستشفى الشاطبى الجامعى، كما تم عمل فحص لمرض السكر لعدد 200 حالة مع قياس الوزن والطول وأيضا قياس الضغط.