اليوم السابع
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السبت، 15 يوليو 2023 02:36 م
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تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بـ"حياة كريمة" في الفيوم

السبت، 15 يوليو 2023 02:05 م
تعرف على الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بـ"حياة كريمة" في الفيوم جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه الشرب بالفيوم، استمرار متابعة الموقف التنفيذى وآخر المستجدات فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق البرامج الزمنية المستهدفة ودراسة المعوقات وآليات التغلب عليها لتحقيق أعلى نسب الإنجاز بالكفاءة المطلوبة.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة بحضور المهندس محمد عطيه استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس مجدى صبحى وحدة حياة كريمة بالشركة، المهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات، الدكتور حاتم فاضل، الدكتور ميسرة فاضل استشاري الشركة لمشروعات المبادرة - مكتب الدراسات التصميمية والعمرانية وممثلين الشركات المنفذة للمشروعات.
 
تم مناقشة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة بمركزى يوسف الصديق واطسا، حيث تم مناقشة مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة - المرحلة الثالثة بطاقة إنتاجية 120 ألف متر مكعب يوم ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية حوالى 65٪ ، كما تم  مناقشة نسب تنفيذ مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا ومشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق والذى قاربت نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعين 85٪ ومناقشة توريد المهمات الكهروميكانيكية بكلا المشروعين بمجرد إنهاء الاختبارات اللازمة ، علاوة على مناقشة أعمال المد والتدعيم لخطوط وشبكات الصرف الصحي بمركزى يوسف الصديق واطسا فى سبيل بحث المستندات الخاصة بالتسليم الابتدائى لمكتب دار الهندسة استشاري الرئاسة لمشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية ، حيث تم إنهاء كافة اﻻعمال المرتبطة بقرى المد والتدعيم  باستثناء قرية النزلة بمركز يوسف الصديق ، جارى استكمال الاعمال بها ، وقد بلغت اﻻعمال المطلوبه بالصرف الصحى من مد وتدعيم لخدمة كامل الكتلة السكنية بعدد 16قرية ضمن اعمال المبادرةالرئاسية حياة كريمة ما يزيد عن 105 كم طولى وكذلك اعمال احلال وتأهيل لخطوط متهالكة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأكد النجار، أن الشركة تقدم كافة سبل الدعم الممكنه وتعمل على تذليل العقبات لإنهاء المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة ، كما تحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتجويد خدمات المياه والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.
 
 

حياة كريمة

سكن كريم

الفيوم

محافظة الفيوم



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