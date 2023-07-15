صحة قنا تعلن عن قافلة طبية بقرية حاجر هو ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية حاجر هِو التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين من شهر يوليو الجاري.

وأوضح تاوضروس، أن ذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.