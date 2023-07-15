بوتين يدعو إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية

أ ش أ

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي، إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية المنشآت الحيوية في بلاده.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، قدم تقريرا بهذا الشأن خلال هذا الاجتماع.

وقال الرئيس الروسي - في مستهل الاجتماع - "لدينا العديد من المواضيع على جدول الأعمال اليوم، منها موضوع توفير تدابير إضافية لحماية المرافق الحيوية في البلاد".

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفينكو، ورئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزيرا الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف والدفاع سيرجي شويجو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين، والممثل الخاص لرئيس الدولة لشؤون حماية البيئة والنقل سيرجي إيفانوف.