انطلاق أعمال مركز تصحيح الشهادة الثانوية علمى وأدبى بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، اليوم السبت، عن انطلاق أعمال التصحيح للشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسى 2022/2023م للعلوم الشرعية والعربية والثقافية، وذلك تحت رعاية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتنفيذاً لتعليمات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبه تفقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، العمل فى مراكز التصحيح مع بدء عمليات التصحيح، وشدد على تنفيذ ما ورد من تعليمات من رئاسة القطاع فيما يخص أعمال مركز التصحيح، كما تابع أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، والشيخ عبد الله صالح الوكيل الشرعي والعربى، أعمال التصحيح والتى تتم بإشراف مدراء المراحل حيث لم يتم رصد أى شكاوى إلى الآن، وتم التأكيد على توفير الأجواء المناسبة لكافة مقدرى الدرجات حرصاً على مصلحة الطلاب.

وكانت قد اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الأسبوع الماضي فعاليات إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022/2023 م فى المعاهد الأزهرية واللجان المختلفة، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة أزهر الأقصر، ووسط توفير كافة الأجواء للطلاب مع بدء الإمتحانات، وذلك عقب ماراثون إستمر 40 يوماً تقريباً بالأقصر، ولدى نهاية آخر أيام امتحانات الثانوية الأزهرية دخل طلاب غرب الأقصر فى حالة من الفرحة والسعادة بنهاية الإمتحانات، حيث الإمتحانات كانت في 17 مادة في المواد العلمية بشعبتيها الرياضة والعلوم، بخلاف 4 فروع للغة العربية و4 فروع للمواد الشرعية بجانب اللغة الإنجليزية.

ويقول الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه قبل إنطلاق الامتحانات تم عقد اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ أكد خلالها التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، بجانب التشديد على التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.