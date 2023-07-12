شاهد فرحة الطلاب فى ختام امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022/2023 فى المعاهد الأزهرية واللجان المختلفة، بإشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس منطقة أزهر الأقصر، وذلك عقب ماراثون استمر 40 يوماً تقريباً بالأقصر.

ولدى نهاية آخر أيام امتحانات الثانوية الأزهرية دخل طلاب غرب الأقصر فى حالة من الفرحة والسعادة بنهاية الامتحانات، والامتحانات كانت فى 17 مادة فى المواد العلمية بشعبتيها الرياضة والعلوم، بخلاف 4 فروع للغة العربية و4 فروع للمواد الشرعية بجانب اللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إنه قبل انطلاق الامتحانات تم عقد اجتماعاً تنظيمياً ضم رؤساء لجان الشهادة الثانوية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الازهرية؛ أكد خلالها التعليمات الخاصة بالامتحانات، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، بجانب التشديد على التعقيم والتطهير المستمر للجان، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتشديد على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، والدقة الكاملة في مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب، والمواد التي من حقهم امتحانها.