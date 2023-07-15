أخصائية تغذية: مفتاح خفض ضغط الدم بـ3 مشروبات قوية منها الزنجبيل

وأضافت خبيرة التغذية، أنه يجب على مرضى الضغط العالى إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي ونمط حياتهم ، موضحة أن الأبحاث تظهر أن العديد من المشروبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم ودعم صحة القلب.

عصير الزنجبيل يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تطور ارتفاع ضغط الدم، كما يعمل الزنجبيل على تعزيز توسع الأوعية الدموية لذلك ، مع كل رشفة منعشة من هذا العصير ، فإنك تعطي ضغط دمك دفعة خفيفة في الاتجاه الصحيح.

2. ماء بذور الكزبرة

من كان يعلم أن بذور الكزبرة الصغيرة يمكن أن تصنع العجائب لضغط الدم؟ يعمل مستخلص الكزبرة كمدر للبول ، مما يجعل جسمك يطرد الصوديوم والماء الزائد، مما بساعد فى انخفاض ضغط الدم لديك بالفعل.



3. عصير البنجر والطماطم

البنجر غني بمحتوى النترات، تساعد النترات على إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم ، وتحسين وظيفة البطانة وتقليل ضغط الدم، ودعونا لا ننسى مستخلص الطماطم المليء بمضادات الأكسدة التي تحافظ على الجذور الحرة تحت السيطرة ، مع تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومع ذلك ، قبل إجراء أي تغييرات جذرية على نظامك الغذائي ، استشر الطبيب.