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وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الجمعة، 14 يوليو 2023 10:41 ص
وصول أكثر من 383 ألف حاج إلى المدينة المنورة الحجاج
إيمان حنا

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن قاموا بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الخميس، 383275 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي عدد الواصلين للمدينة المنورة بلغ 22383 حاجاً.
 
وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن اجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 227989 حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين 23537 حاجاً، غادر منهم 19687 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 114 رحلة، وغادر 3802 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 62 رحلة، فيما غادر 49 حاجا من مركز حجاج البر عبر 1 رحلة، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 155252 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 51٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ليوم أمس الخمس 2177 حاجاً.

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