وزير النقل يبحث مع نائب وزير خارجية جمهورية التشيك توطين صناعة النقل في مصر

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، جيري كوزاك نائب وزير خارجية جمهورية التشيك، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين مصر والتشيك في قطاع النقل، وحضر اللقاء السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى القاهرة.

في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك ، مؤكداً على العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة. وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى أن توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شامل قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة سكودا التشيكية هو خطوة هامة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال اقامة مصنع بها لتوطين صناعة جرارت وعربات السكك الحديدية وعربات مترو الانفاق والترام بالاضافة الى توطين الصناعات المغذية لها فى مصر ليصبح التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وسكودا التشيكية نموذجا رائدا للتعاون المشترك في مجال النقل ثم الانطلاق الى التعاون بين مصر والتشيك في باقي المجالات والتصدير للخارج لهذه المنتجات التي سيتم تصنيعها على ارض مصر.

واضاف الوزير أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل فى مصر، و هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل مضيفا أنه لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد نائب وزير خارجية جمهورية التشيك على عمق العلاقات المصرية التشيكية معربا عن الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل لافتا الى ان جمهورية التشيك ستتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل وانشاء قاعدة صناعية في مصر للانطلاق الى التصدير الى الدول الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب وزير خارجية التشيك ان زيارة وزير النقل المصري خلال الفترة القادمة الى جمهورية التشيك ستشهد استكمال المباحثات حول التعاون الكبير بين الجانبين في مجال توطين صناعة النقل في مصر مع عدد من المسئولين بجمهورية التشيك مثل وزير النقل التشيكي ورئيس سكودا العالمية مؤكدا على ان هذا التعاون سيكون نقطة انطلاقة قوية للتعاون بين كافة الهيئات المصرية والشركات التشيكية.