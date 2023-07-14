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محافظ الجيزة يتابع النظافة ورفع الإشغالات خلال جولة ميدانية بالأحياء.. فيديو

الجمعة، 14 يوليو 2023 04:02 م
محافظ الجيزة يتابع النظافة ورفع الإشغالات خلال جولة ميدانية بالأحياء.. فيديو محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة
كتبت - مرام محمد

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والعجوزة والدقي؛ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية وحالة النظافة وجهود رفع المخلفات والإشغالات وتواجد فرق العمل الميدانية.

 

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تنظيم حملات على مدار اليوم لرفع أي مخلفات سواء بالشوارع الرئيسية أو الجانبية والمتفرعات ومتابعة حالة النظافة بكافة القطاعات كلا في نطاقه لضمان انتظام عمل منظومة النظافة.

 

 وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم على نهر الطريق ورفع حالات الإشغال في الحال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 

 


محافظ الجيزة

الجيزة

الدقي

حي العجوزة



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