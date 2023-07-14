محافظ الجيزة: إزالة 90 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 90 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 79080م2 ضمن أعمال الموجه 21 للمرحلة الثالثة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي تأتي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات شملت في اليوم الأول تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الآثار (المنطقة الأثرية بدهشور) على مساحة 73891م2 بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور.

وأضاف أنه في اليوم الثانى تم تنفيذ عدد 21 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والرى على مساحة 778م2 بقرى أبو رجوان ونزلة الشوبك والمرازيق.

وتابع أنه في اليوم الثالث تم تنفيذ عدد 35 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة3127م2 بقرى أبورجوان قبلى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور .

وأكد أنه في اليوم الرابع تم تنفيذ 28 قرار إزالة على أملاك الدولة ولاية الموارد المائية والري على مساحة 1279م2 بقرى مزغونه ونزلة الشوبك والشوبك الغربى وأبورجوان قبلى وجميعهم بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين والعمل على فرض هيبة الدولة وحق الشعب وعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.