متهمان بتزوير العملات الوطنية ورخص المرور بالدقهلية :"بنزور كل شيء"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"نزور كل شيء"، بهذه الكلمات اعترف المتهمان بتزوير العملات الوطنية والمستندات والوثائق، مبررين جرائمهما بالرغبة في الحصول على الأموال، حيث نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات الرسمية والعملات الوطنية وترويجها على المواطنين من خلال مطبعة ملك أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة مديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمطبعة المُشار إليها، وبحوزتهما (عملات ورقية "مزورة" فئات مختلفة -بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة "مزورتين" - مكبس ورقـى - جهاز كمبيوتر - طابعة - 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، وقررا أن المبالغ المقلدة كانت معدة للترويج بين المواطنين والمحررات المزورة لإعطائها لمن لديهم موانع قانونية وغير قادرين، على استخراجها بالطرق الرسمية.