كنترول الزقازيق الأزهرى يبدأ غدا تصحيح كراسات إجابات الشهادة الثانوية

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ، بدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور بمركز تصحيح الزقازيق، ذلك غدا السبت.

كان الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عقد اجتماعًا موسعًا بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية بحضور الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للوقوف على استعدادات المنطقة لبدء أعمال تقدير درجات مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.

حضر الاجتماع مدير إدارة الامتحانات، َوالأعضاء الفنية، ومدير التعليم الثانوي، ورؤساء مراكز التصحيح لكافة المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية.

وأكد "رئيس الإدارة المركزية للامتحانات " على أهمية الاستعداد الجيد والمسبق للوقوف على السلبيات وعلاجها ، منوهًا على ضرورةِ تحري الدقة والشفافية التامة خلال أعمال تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه دون نقصان أو زيادة مع التأكيد على اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.

ومن جانبه أكد السيد الجنيدى، أن منطقة الشرقية الأزهرية أنهت كافة الاستعدادات لبدء أعمال تقدير الدرجات المقرر لها السبت الموافق 15يوليو الجاري،حيث تم تسليم جميع خطابات الندب لجميع المشاركين، كما تم عمل صيانة لكافة المقرات مؤكدًا على أهمية توفير كافة المستلزمات الكتابية لجميع المشاركين .