رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية يتفقد استعدادات مراكز تصحيح الثانوية

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الخميس الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية الاستعدادات النهائية لمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج والتى من المقرر أن تنطلق بعد غدٍ السبت حيث تمت متابعة كافة الاستعدادات وتم تزويد مراكز التصحيح بكافة المستلزمات الإدارية والفنية وتوزيع لجان المواد.

ومن جانبه، أكد "حمادى" لرؤساء المراكز على ضرورة المتابعة لكافة أعمال التصحيح والعمل على تذليل أية صعوبات قد تواجه الأعمال بالتنسيق والتعاون مع المنطقة، من مدير عام العلوم العربية والدينية مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب إلى شرح وافى حول سير عملية التصحيح.مؤكدين على الانتهاء من كافة إجراءات إرسال خطابات الندب للمشتركين في التصحيح بالتعاون مع إدارة الامتحانات.

كما أكدا على إعداد قوائم إضافية من المعلمين لتغطية أى ظروف طارئة، وعلى بذل أقصى الجهد لتقديم صورة مشرفة لمنطقة سوهاج الأزهرية وتحقيق العدالة لجميع أبنائنا الطلاب.

وعقب جولته الميدانية لمراكز التصحيح شارك حمادى فى لقاء صاحب الفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم ومديرو الامتحانات ورؤساء مراكز التصحيح بالمناطق للإطمئنان علي جاهزية مراكز التصحيح والانتهاء من كافة الاستعدادات لعملية التصحيح والتي تنطلق السبت المقبل.

وتجدر الإشارة أن مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج تم توزيعها على معاهد الإمام على بن أبى النموذجى الابتدائى فتيات للمواد الثقافية والمواد العربية بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى الإعدادى الثانوى فتيات كما تخصيص معهد فتيات سوهاج الإعدادى الثانوى للمواد الشرعية.