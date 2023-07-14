فصل التيار الكهربائى لمدة 3 ساعات عن 3 قرى ببيلا فى كفر الشيخ اليوم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن قطع الكهرباء عن مغذي محولات 3 قرى بدائرة مركز بيلا، اليوم الجمعة، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، لمدة 3 ساعات، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية للوحات التوزيع.

وأوضح القطاع، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي قرى "أبو بدوي، والحوة، وإبشان"، وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة.

وأكد قطاع كهرباء كفر الشيخ، في بيان له، أن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.