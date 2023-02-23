فصل التيار الكهربائى ساعتين عن شرق كفر الشيخ لإجراء الصيانة السبت المقبل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، السبت القادم 25 فبراير، من الساعة الخامسة صباحاً، وحتى الساعة السابعة، من صباح نفس اليوم، وسيتم فصل التيار عن المحول 5، لإجراء الصيانة.

وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء الأماكن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، مسجد الشيخة زهرة - ميت علوان - مسجد الخياط والمنطقة المحيطة - منطقة مسجد الفردوس - سور محطة محولات القنطرة البيضاء - منطقة نادى القنطرة - منطقة مسجد التوبة - منطقة المعمل بالقنطرة - تقسيم النيابة الإدارية - تقسيم الضرائب - تقسيم قضايا الدولة - تقسيم القانونيين - تقسيم الأطباء - تقسيم المجاورة - مديرية الصحة بكفر الشيخ - مستشفى الرمد الجديدة - محطة مجاري ال 47 - سوق ميت علوان - شارع إبراهيم المغازي- تقسيم 2.

كما تتأثر مدرسة سيدي جمال - كنيسة القديسة دميانة - مدرسة القنطرة - منطقة سور المحطة بالقنطرة البيضاء - منطقة الصوالحة - معهد الشريف - محطة مجاري 9 - برج الخبراء بشارع الجمهورية - تقسيم الخبراء - تقسيم الكناريا - برج دراز - تقسيم الأوقاف الجديد - تقسيم الشرطة - تقسيم المحافظين - تقسيم المحاسبين - تقسيم النيابة العامة - مستشفى الكبد - برج هنداوي - برج عمرو بن العاص - برج علي بن أبي طالب - برج الفرقان - برج الكوثر - برج مول الحرية، وناشدت الشركة اتخاذ ما يلزم في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة.