اليوم السابع
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رفع الإشغالات المخالفة الواقعة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهورى بمدينة نصر

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:00 ص
رفع الإشغالات المخالفة الواقعة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهورى بمدينة نصر رفع الإشغالات
كتب سيد الخلفاوى

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رفع حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، عربة فول مخالفة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهورى مع شارع مكرم عبيد ومصادرة المعدات المستخدمة فى إعداد الطعام ومن بينها أسطوانة غاز، كما تم تحرير محضر إشغالات، ومحضر تالف رصف للمخالف، وتم عمل حملة لرفع كفاءة النظافة بالمكان مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وإعادة الشئ لأصله .

من جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات الحفاظ على نظافة المناطق أسفل الكبارى التى أقامتها الدولة ضمن مشروعاتها القومية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ومنع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

كما قام اللواء أحمد جودة، بتنفيذ ازاله تعديات على أرض فضاء أملاك دولة بشارع المدارس بجانب عمارات زاهر و بجوار سور استخدمها المخالفين لتشوين الرمال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة كما تم إزالة التعديات وتم مصادرة سيارتين لتشوين الرمال وجاري متابعة إزالة ما يستجد من مخالفات.


القاهرة

الاشغالات

الكبارى

كبارى القاهرة

مدينة نصر

كوبري عبد الرازق السنهورى



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