حملة مكبرة لرفع الخيام والتعديات على شواطئ رأس البر

قام وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، بشن حملة مكبرة استهدفت بعض الشواطئ وذلك لرفع الخيم المتواجدة بطول الشاطئ استعدادا لاستقبال رواد المدينة.

وتمكنت الحملة من رفع عدة تعديات على الشواطئ، إضافة إلى تنظيم حملات أخرى لتجريف الرمال وتطوير الشواطئ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة بطول الشاطئ.

وتابع رئيس مدينة رأس البر، تواجد رجال الإنقاذ، وكذلك سيارات الإسعاف ونقاط تجميع الاطفال المفقودة، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال المواطنين.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أنه يتم العمل وفق خطة عمل شاملة لتطوير خدمات المدينة، مشيرا إلى أن رأس البر أصبحت قبلة الكثير من الأهالى لقضاء عطلة الصيف، موضحا أن هناك متابعة يومية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لما يتم تنفيذه داخل المدينة وتنفيذ خطة العمل التى تم تحضيرها لاستقبال فصل الصيف هذا العام.

وأشار "الشهاوى" إلى أن هناك متابعات لما تيم على شواطئ المدينة، مشددا على أهمية الانصياع إلى تعليمات رجال الإنقاذ من أجل الحفاظ على السلامة الشخصية للمواطنين، موضحا أنه تم الاستعانة باكثر من 100 فرد إنقاذ لتغطية شواطئ رأس البر هذا العام.

وشهدت مدينة رأس البر اليوم إقبالا كثيفا من قبل المواطنين لقضاء عطلة إجازة الصيف، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، كما شهدت المدينة توافد كبير لرحلات اليوم الواحد القادمة من المحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع داخل مدينة رأس البر.