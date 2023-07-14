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توريد 101 ألف و561 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.7٪ من المستهدف

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:19 ص
توريد 101 ألف و561 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.7٪ من المستهدف توريد القمح بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن توريد 98.7% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم أمس الخميس استلام 101 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 66.175 طن من البنك الزراعي 35.383 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألفا 209 أطنان من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98.7٪ من المستهدف. 
 
ووجه "رحمى" باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين. 
 
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية، ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

 


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