"تموين الغربية" تضبط 2 طن ملح و700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بزفتى

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و2 طن ملح يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال العامة ومتابعة مدى التزام التجار، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أشرف شرف الدين، المهندس طارق شعيب، خالد ذكي المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

وتم ضبط 700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومبيد حشرى محظور تداوله فى الأسواق داخل مخزن بمدينة زفتي، كما تم ضبط 2 طن ملح طعام خشن عليه علامات فساد يشتبه فى عدم صلاحيته داخل محطة لتعبئة الملح، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.