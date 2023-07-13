اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 03:03 م
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المرور على 590 منشأة صحية بدمياط للتأكد من الاشتراطات الصحية

الخميس، 13 يوليو 2023 02:06 م
المرور على 590 منشأة صحية بدمياط للتأكد من الاشتراطات الصحية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية خلال النصف الأول من عام 2023.
 
 
وأوضحت المديرية إنجاحات إدارة العلاج الحر بقيادة دكتورة ساره العوضي مدير إدارة العلاج الحر، حيث تم إصدار 107 رخصة جديدة ،وتم المرور علي 590 منشأة طبية (عيادات خاصة - مراكز معامل - محل بصريات - مستشفيات) وذلك للوقوف علي المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات .
 
كما تم إصدار 83 خطاب موجهة لمديرة المنشأت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشأت، 129 ملفا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص، إصدار 115 خطاب دفاع مدنى.
 
11 شكاوى مقدمة من قبل المواطنين تم الرد عليها، إدخال بيانات 820 منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات، كما تم تجديد 412 عقد نفايات طبية.
 
 

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