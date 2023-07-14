القبض على المتهم بقتل سيدة لسرقة مجوهراتها فى البحيرة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لمصوغات ذهبية، فقام بالتوجه لمسكنها والدلوف لإحدى الغرف وحال شعورها به ومحاولتها الاستغاثة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة واستولى على (خاتمين - هاتف محمول) .. تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.