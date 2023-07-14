العثور على رجل مشرد يعيش فى قبو تحت الأرض خارج متحف لوس أنجلوس.. فيديو

كتب ـ إيهاب محمد

لجأ رجل بلا مأوى في لوس أنجلوس إلى العيش داخل قبو مرافق تحت الأرض ليلاً على بعد خطوات قليلة من متحف تاريخي، وتم رصد الرجل المجهول الهوية أمام الكاميرا خارج المتحف الوطني الأمريكى اليابانى(JANM) ، منتصف الأسبوع الماضى، عندما تم رفع إحدى لوحات القبو لوضع حقيبة ظهر في الفضاء الجوفى، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وشهدت قوات الأمن فى المتحف الذى يقع في حي ليتل طوكيو بوسط لوس أنجلوس، فتح الرجل غطاءً آخر واختفائه تحت الأرض، فيما قال المدير المالى للمتحف دوج فان كيرك لـ"KTLA": "لاحظ حراس الأمن الحادث، واستدعوا مدير الأمن لدينا الذى نزل، لا نعرف كم من الوقت أو كم مرة تمكن من الوصول إلى هذا القبو".



لحظة دخول الرجل للمكان

قال فان كيرك، وفقًا لـABC 7: "من المحتمل بالتأكيد أنه كان هناك مرات أخرى"، وأشار إلى أن خزائن المرافق هي غرف تحت الأرض تُستخدم لتخزين المعدات للمرافق العامة بما في ذلك المفاتيح والصمامات للغاز الطبيعي وأنظمة الاتصالات، وعادة ما تكون مغلقة ولا يمكن للجمهور الوصول إليها.

ولكن مع ارتفاع معدلات التشرد فى المدن الكبرى، يجد بعض الناس طرقًا للوصول إلى الفضاء، وكان القبو خارج JANM يخزن عدادًا للمياه، وفقًا لقسم المياه والطاقة في لوس أنجلوس، في حين أن القبو لم يكن لديه إمكانية الوصول المباشر إلى المتحف، فيما ادعى المسؤولون أن بقاء الرجل في الفضاء يشكل خطر.

بدوره، قال بيل فوجيوكا، رئيس مجلس الأمناء بالمتحف لـ ABC 7: "نظرًا لموقع القبو، فإنه يقع مباشرة تحت المتحف واحتمال وقوع حادث خطير للغاية، هناك خطوط غاز بالأسفل، وهناك خطوط كهربائية بالأسفل، كان من الممكن أن يكون هناك حريق قد اندلع هناك، علينا فقط أن نكون حذرين".