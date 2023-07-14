"العامة لاستصلاح الأراضى": دراسة أسباب تعطل الأصول الثابتة من المعدات

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إنه جاري العمل على دراسة أسباب تعطل الأصول الثابتة من المعدات فهي أعطال تراكمية، نظرًا لعدم توافر السيولة اللازمة للإصلاح، وتم سحب بعض من هذه المعدات العاطلة وإصلاحها وترحيلها للعمل بمناطق التنفيذ، وجاري الآن إصلاح بعض المعدات منها للاستفادة منها بمواقع التنفيذ.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن تكلفة الأصول الثابتة العاطلة وغير المشتغلة (آلات ومعدات فقط) نحو 104.4 مليون جنيه، وبلغت صافي قيمتها نحو 4.9 مليون جنيه، مما يتطلب العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، وبما يحقق صالحًا للشركة.

وكشفت الشركة، عن إجمالي مبيعات الأصناف الراكدة بمخزون الشركة بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وجاري البيع تباعًا لكل الأصناف، وذلك بعد العرض على الجهات الفنية المتخصصة لإبداء الرأي الفني النهائي في الأصناف التي يتم عرضها للبيع، وبعد تسعيرها بمعرفة لجنة التسعير المخصصة، وفقًا للضوابط المحددة لعملية البيع.

أوضحت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، أن مخزن الخردة بدون قيمة دفترية، نظرًا لأن جميع أصناف مخزن الخردة قد سبق صرفها من مخازن الشركة المختلفة (قطع غيار-مهمات-خامات-أخرى) بموجب أذون صرف، وتحميل قيمتها الدفترية على بند المصروف في تاريخه، وتم ارتجاع جميع المخلفات الخردة إلى مخزن الكهنة، طبقًا للرأي الفني بعدم صلاحيتها للاستخدام مرة أخرى وبدون قيمة تقديرية، وهذه هي السياسة المتبعة بالشركة في هذا الشأن، وبناء عليه في حالة صرفها سواء للاستفادة منها للتشغيل أو البيع يتم صرفها بدون قيمة دفترية.

أما بالنسبة للأراضي المستصلحة البالغ مساحتها 916 فدانًا بمشروع تنمية شمال سيناء (سهل الطينة)، قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إن سداد كامل قيمة الأرض والحصول على عقد من هيئة التعمير، يتوقف على توافر السيولة الكافية للسداد في ظل أزمة السوية التي تعاني منها الشركة في الوقت الحالي.