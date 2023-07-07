"المركزى للمحاسبات" يطالب "مصر الجديدة للإسكان" بتحصيل متأخرات بـ332 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باتخاذ ما يلزم لتحصيل متأخرات عملاء (أراضي-مباني-إيجارات-فواتير مياه-حوالات حق) في 31 مارس عام 2023 بلغت 332.6 مليون جنيه، بعضها مرحل من سنوات ومرفوع بشأنها دعاوى قضائية مازالت متداولة أمام الجهات القضائية.

يتصل بما سبق استمرار تراكم متأخرات شركة ماجيك دريمز (مستأجر كازينو الميريلاند)، وبلغت 161.8 مليون جنيه في 31 مارس عام 2023، تم إدراج نحو 72.8 مليون جنيه منها في إيرادات الشركة حتى مارس عام 2018، ونحو 89.04 مليون جنيه من مارس عام 2018.

كما طالب الجهاز، في تقرير فحص القوائم المالية الدورية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في 31 مارس عام 2023، بإجراء التسويات اللازمة لمصروفات تخص فترة المركز المالي بنحو 10.021 مليون جنيه تتمثل في 8.812 مليون جنيه قيمة مستخلصات أعمال مقاولي التنفيذ ببعض مشروعات الشركة وأعمال صيانة مباني وإنشاءات تخص الفترة، و1.209 مليون جنيه قيمة أجور تخص الفترة المعد عنها المركز المالي، وإيرادات تخص فترة المركز المالي بنحو 33.8 مليون جنيه تتمثل في 21.4 مليون جنيه قيمة الزيادة عن الحد الأدنى لعقد المشاركة مع شركة سوديك عن فترة المركز المالي مقابل تعليتها ضمن حساب الأرصدة الدائنة للعملاء، كما تضمنت 13 مليون جنيه قيمة بيع 8 شقق مباعة، وتم تسليم البعض منهم فعليًا والبعض الآخر قانونًا طبقًا لما ورد بالبند الخامس من عقود البيع التي تقضي "يعد الطرف الثاني مستلمًا للوحدة استلامًا قانونًا إذا انقضى 15 يومًا على الأجل المحدد من 1 يناير عام 2023 (موعد الاستلام) يتم إخلاء مسؤولية الشركة حالًا ومستقبلًا (بموعد الاستلام)، ونحو 914.2 ألف جنيه قيمة استهلاك بعض العملاء من المياه دون إضافتها للإيرادات.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات عن الأراضي المنزوع ملكيتها لكل من أراضي الشركة هليوبوليس الجديدة والقاهرة الجديدة، كما أوصى بمراعاة الزيادة في أسعار المواد والخامات نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى، حيث تم حساب تكلفة مبيعات الأراضي متضمنة تقدير التزامات المرافق على أساس تقديرات عام 2018، في ضوء المستجدات الاقتصادية لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الفترة.