السكة الحديد تعدل اليوم مواعيد بعض القطارات.. اعرف تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تعدل اليوم الجمعة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى، وذلك إعتباراً من اليوم الجمعة.

وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءاً.

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساءاً بدلاً من الساعة 10:15 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساءاً بدلاً من الساعة 4:10 مساءاً.

ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ).