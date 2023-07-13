اليوم السابع
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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات الجمعة المقبل.. تفاصيل

الخميس، 13 يوليو 2023 06:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات الجمعة المقبل.. تفاصيل قطارات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تجرى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل على مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة بالوجه البحرى إعتباراً من يوم الجمعة القادمة 14 / 7 /2023 . 
 
و تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 7:10 مساءاً بدلاً من الساعة 7:00 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 31 تهوية ديناميكية شبرا الخيمة / الإسكندرية ليقوم الساعة 8:40 مساءاً بدلاً من الساعة 6:55 مساءاً .
 
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:25 مساءاً بدلاً من الساعة 10:15 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 36 تهوية ديناميكية الإسكندرية / طنطا ليقوم الساعة 10:35 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3010 ثالثة مكيفة بورسعيد / الإسكندرية ليقوم الساعة 4:20 مساءاً بدلاً من الساعة 4:10 مساءاً .
 ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 3021 – 32 – 942 ). 
 
 

السكة الحديد

تعديل مواعيد القطارات

القطارات

مواعيد القطارات



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