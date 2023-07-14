اليوم السابع
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الجمعة، 14 يوليو 2023 04:03 ص
أكرم القصاص
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الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية كبرى للهجرة غير الشرعية

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:00 ص
الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية كبرى للهجرة غير الشرعية هجرة غير شرعية - أرشيفية
وكالات

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أعلنت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بغرب الجزائر الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري، تم على إثرها توقيف 28 مغربيا و4 جزائريين في مدينة وهران.

وجاء في بيان للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة وهران أنها أوقفت 32 شخصا، منهم 28 من جنسية مغربية و4 جزائريين، مضيفا أن الشبكة تعمل على "تنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر".

وأضاف البيان أنه تمت خلال العملية مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 1640 يورو، بالإضافة إلى حجز 4 سيارات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 520 مليون سنتيم، ناهيك عن حجز 510 درهم مغربي و 75 ليرة تركية، وقارب مزوّد بمحرك يستخدم في رحلات الإبحار السري.


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