وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام، والصوت تجاه المواطنين الذين خرجوا فى مسيرة بعد أداء صلاة الجمعة، رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.

وتشهد "أم صفا" منذ أسابيع هجومًا مُتواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل وسيارات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

واستشهد يوم الجمعة الماضي الشاب عبدالجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحى، خلال مواجهات اندلعت فى أم صفا.