إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الطومية التابعة لمجلس قروى الكيمان، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الطومية التابعة لمجلس قروى الكيمان، بالشوم والعصى مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين وهم كل من( أحمد عبد الصبور همام 50 سنة - همام عبد الصبور همام 55 سنة - فهيمة دياب حسانين 50 سنة - أشرف سعد احمد 33 سنة - سعد حسن أحمد 70 سنة)، وتم نقل المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، وقوع انهيار جزئى لمنزل فى قرية الشغب مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع انهيار جزئى لمنزل فى قرية الشغب مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وهم كل من "محمد أحمد" 35 سنة، و"على عمر" 30 سنة، وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات يدعى "يوسف عمر"، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.