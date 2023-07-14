شباب ورياضة الأقصر تعلن إنشاء أربعة مراكز شباب جديدة بمركز إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنها بصدد إشهار أربعة مراكز شباب جديدة تتبع لإدارة شباب إسنا، والتي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي (مركز شباب أبو زعفة - مركز شباب عزبة بدر - مركز شباب الهنادي - مركز شباب القضا)، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

ويقول صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، أن جميع تلك المراكز لها قرار تخصيص وتم عمل جمعية تأسيسية للمراكز واختيار مجلس إدارة، وجاري الإنتهاء من إجراءات الإشهار في وزارة الشباب والرياضة لتشغيل تلك المراكز، مؤكداً على إنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تجرى أعمال الإنشاء والتطوير بمراكز الشباب تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب، من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت شبابية ورياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والتي تساهم في بناء واستثمار طاقات الشباب، مشيداً بجهود الدولة في التوسع نحو تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة.

فيما أعلن صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن إنطلاق منافسات التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث أقيمت فعاليات إجراء قرعة دوري مراكز الشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتمت إقامة فعاليات قرعة دوري مراكز الشباب، فى مقر مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بحضور صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور ياسر السنوسي وكيل الشباب بالمديرية، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل الرياضة بالمديرية، وجيهان عبده حسن مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وعلي أبو المجد مشرف عام الدوري، وممثلي الفرق المشاركة من مراكز الشباب والإدارات الفرعية.