وأضافت المصادر أن سكان البلدة تصدوا لمستوطنين اقتحموا البلدة -من مستوطنات مجاورة- بهدف العودة إلى بؤرة استيطانية تمكن أهالي البلدة من إخراجهم منها قبل عدة أيام.

وفي مُحافظة قليلية الواقعة شمال غرب الضفة، أصيب فلسطينيان في اعتداء لمستوطنين من مستوطنة " كارني شمرون" الذين اقتحموا تجمع "عرب الخولي" بحماية قوات الاحتلال، واعتدوا على سكانه بالحجارة وأضرم المُستوطنون النار في أحد المنازل البدائية بالتجمع المذكور.

ويتعرض تجمع "عرب الخولي" لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو مُحاط بعدة مستوطنات وهي "معالي شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارني شومرون" من الجنوب.