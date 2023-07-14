محافظ المنوفية يتابع انتظام العمل بسوق السيارات الجديد

المنوفية - محمد فتحى

تابع اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، انتظام العمل بسوق السيارات النموذجي الجديد والمقام بمدخل قرية ميت خلف بمدينة شبين الكوم، وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية، وتوفير أماكن حضارية لائقة، وأكد المحافظ علي تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل السوق لضمان إنجاحه وانتظام العمل به كونه مشروع متميز وفريد من نوعه علي أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

هذا وتم تنظيم سوق السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية ويتميز بتوافر كافة الخدمات اللوجيستية من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية وخدمة رواده.