الطفح الحراري الصيفي.. الأسباب والوقاية والعلاج

كتبت إيناس البنا

وسط درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الزائدة، تتأثر بشرتنا بشدة، من المعاناة من البثور إلى الطفح الجلدي.

أنواع الطفح الحراري

وفقا لموقع " everydayhealth" هناك أنواع مختلفة من الطفح الجلدي، وتشمل هذه:

حرارة شائكة

تحدث الحرارة الشائكة بشكل أعمق في الجلد، يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات وأعراض ، مثل نتوءات صغيرة منتفخة تشبه البثور يمكن أن تسبب الحكة، في بعض الأحيان، يمكن أن تمتلئ النتوءات الملتهبة من الدخنيات الحمراء بالصديد، مما يؤدي إلى حالة جلدية تسمى الدخنيات البثرية.

الطفح الجلدي



هو حالة جلدية التهابية ناتجة عن احتكاك الجلد بالجلد وتشتد بسبب الحرارة والرطوبة، يبدو وكأنه طفح جلدي أحمر وعادة ما يبدو مثل طفح جلدي أحمر. يُطلق عليه أيضًا طفح طيات الجسم ، ويحدث عندما يؤدي التعرق إلى احتباس الرطوبة، مما يؤدي إلى التصاق أسطح الجلد ببعضها البعض في ثنايا الجلد. بمرور الوقت ، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يساهم التعرق والحرارة الزائدين في تكوين الدمامل.

الأسباب

التعرق هو أحد الأسباب وراء تطور الطفح الجلدي - أكثر الأسباب شيوعًا هو الحرارة الشائكة. النوع الثاني من الطفح الحراري الذي يحدث خاصة عند البالغين يظهر على طيات الجسم، تتأثر مناطق مثل الإبطين أو ثنايا الفخذين أو أسفل الثديين.

يحدث هذا بسبب تراكم العرق وأيضًا بسبب احتكاك الملابس التي يتم ارتداؤها، قد يعاني المرء حتى من الدمامل الصيفية ، والتي تسمى أيضًا الدمامل، عندما تحدث هذه في بصيلات الشعر ، تسمى العدوى التهاب الجريبات ".

عند الأطفال ، يمكن أن يحدث ذلك على الوجه وفي البالغين والأطفال ، في الإبطين ومنطقة العانة وشعر الفخذين ، ويغلي شعر فروة الرأس، يسلط التقرير الضوء على خطر الإصابة بحروق الشمس أو الطفح الجلدي الناتج عن أشعة الشمس خلال فصل الصيف.

يُعرف علميًا باسم "التهاب الجلد الضوئي"، ويحدث على المناطق المكشوفة من الوجه والرقبة والساعدين.

التدابير الواجب اتخاذها



فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها للوقاية من الطفح الحراري في الصيف وعلاجه:

ارتدِ قماشًا قطنيًا أو كتانًا يسمح بمرور الهواء

ارتدِ ملابس فضفاضة وفضفاضة

اختر الملابس الداخلية غير المصنوعة من البوليستر والتي تسمح بمرور الهواء

قم بتغيير ملابسك وملابسك الداخلية بشكل متكرر، على الأقل ثلاث مرات في اليوم

تجنب ارتداء الملابس الداخلية أثناء النوم لأن الجلد يحتاج إلى التنفس

استحم مرتين في اليوم ، خاصة إذا كنت عرضة للتعرق

بعد الاستحمام ، ضع غسول الكالامين، ولكن إذا كنت من كبار السن أو لديك ميل للبشرة الجافة، فاختر الكالامين مع تركيبات الألوا فيرا

حافظي على رطوبتك وشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء

على الرغم من أن الطفح الجلدي الحراري لا يدعو للقلق ، إلا أنه قد يكون مثيرًا للحكة وغير جذاب للعيون، نظرًا لأن حرارة الصيف لا مفر منها ، فمن الأفضل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بشرتك، حافظ على رطوبتك طوال اليوم وفي ظل الطفح الجلدي، ابحث عن طرق لتبريد بشرتك ، مثل الاستحمام أو اللجوء إلى تكييف الهواء.