وكيل "صحة الشرقية" يجري جولة تفقدية بمستشفى القنايات

شهد مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير و رفع كفاءة، لتحسين مستوى الخدمة الطبية.

فتم التشغيل التجريبي لقسم الاستقبال بعد تطويره بتكلفة تقديرية بلغت 2 مليون و150 ألف جنيه، دعم من ميزانية المديرية.

وأجرى الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، جولة تفقدية للتأكد من تواجد العنصر البشري في أماكن تقديم الخدمة، متابعاً توقيع الكشف الطبي على المرضى، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات والعروض اللازمة لهم، متفقدا الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، وتلاحظ وجود نواقص في بعض الأصناف بالأدوية.

وشدد الدكتور هشام مسعود على مدير عام الصيدلة، ومدير إدارة التموين الدوائي بالمديرية، بسرعة دعم المستشفى، بهذه النواقص على الفور لحين توفيرها من خلال منظومة الشراء الموحد.

كما تفقد "مسعود" قسم الكلى الصناعى، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما تفقد قسم العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتم المرور على قسم الحضانات، والعيادات الخارجية، ووحدة التعقيم، وقام بمناقشة فريق السلامة والصحة المهنية، ومسئولي التعقيم، لتشغيل الاوتوكلاف الثاني، وعمل دورات تعقيم مصغرة، بدلاً من الاستهلاك المستمر للأوتوكلاف الكبير بالوحدة، للمحافظة على العمر الافتراضي له، ومكلفا مدير الإدارة الهندسية ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بسرعة إصلاح أي أعطال خاصة بالأجهزة الطبية، وتكليف مدير عام الأسنان، بتوفير التجهيزات اللازمة لعيادة طب الأسنان لتقديم كافة الخدمات المختلفة بها، كما كلف مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، بسرعة وضع المعايير اللازمة لإعادة فتح بنك الدم التخزيني بالمستشفى طبقاً للمعايير والاشتراطات الصحية، لخدمة المرضى والمواطنين بمدينة القنايات والأماكن المحيطة بها.