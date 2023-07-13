نسبة الإشغال تتخطى 50% على شواطئ الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن نسبة الإشغال على الشواطئ اليوم، جاءت بنحو 50% فى الشواطئ الشرقية و80% فى شاطئ ميامي.

فيما تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية اليوم بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج واعتدال الطقس، واستمر رفع الراية الحمراء والصفراء على شواطئ العجمى نظرا لارتفاع الأمواج.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج، يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبين الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها.

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فى أماكنهم ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى، اسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

www.catr.gov.eg

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط و الاحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة،للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة،ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص، على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.