نائب محافظ سوهاج يتفقد المركز التكنولوجى فى البلينا.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين بمجلس مدينة البلينا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، ومدير خدمة المواطنين بالمحافظة، ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

وتابع نائب المحافظ خلال جولته سير العمل بالمركز والتقى عددا من المواطنين، واطمأن على مستوى تقديم الخدمات، مؤكدا أن المركز التكنولوجي هو البوابة الوحيدة لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة قيام كل موظف بالدور المنوط به، وفقا للضوابط المتعارف عليها، موجها بسرعة تلافي ملاحظات اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

ووجه " القاضي " ، بوضع جدول زمني للانتهاء من ملفات الكم المتراكم، كما تفقد إدارة خدمة المواطنين، موجها بوضع ملصقات بأرقام منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في مكان ظاهر، مشيدا بمستوى معدل إنجاز شكاوى المركز التكنولوجي بالبلينا على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، الذي وصل إلى 99.88% خلال الفترة الماضية.