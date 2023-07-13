محافظ سوهاج: 5 مليارات و105 ملايين جنيه تكلفة إنجاز 431 مشروعا خلال 9 سنوات

قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن إجمإلى تكلفة مشروعات الطرق والكبارى بسوهاج خلال 9 سنوات بلغت 5 مليارات و105 ملايين جنيه، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية تكون بمثابة النواة لدولة عصرية حديثة، ومفتاح لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج، أن المشروعات التى أشرفت على إنشائها الهيئة العامة للطرق والكبارى بلغت 20 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و530 مليون جنيها، منها إنشاء عدد من المحاور والكبارى، وازدواج الطرق التى تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية، لافتا إلى أبرز المشروعات التى قامت بها الهيئة فى محافظة سوهاج، وهى مشروع إنشاء محور جرجا دار السلام أعلى النيل، بتكلفة 400 مليون جنيه.

ومشروع إنشاء محور طما أعلى النيل بتكلفة 655 مليون جنيه مشروع إنشاء كوبرى جرجا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 81 مليون جنيه ومشروع إنشاء كوبرى البلينا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 185 مليون جنيه.

وكذلك مشروع إنشاء كوبرى طهطا أعلى السكة الحديد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربى بداية من أسيوط وحتى مدينة الكوامل بطول 70 كيلو متر، وبتكلفة 143.2 مليون جنيه.

ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحرأوى الشرقى بدءا من صينية قنا وحتى صينية سوهاج، بطول 80 كيلومتر، وبتكلفة 327 مليون جنيه.

ومشروع رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى من محافظة سوهاج حتى الكيلو 15 تجاه أبو شوشة، بتكلفة 28.9 مليون جنيه، و مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى من الكيلو 30 وحتى الكيلو 50، اتجاه أبو شوشة/ البلينا، بتكلفة 42.2 مليون جنيه، ومشروع ازدواج الطريق الصحرأوى الغربى من الكيلو 95 وحتى الكيلو 130 بتكلفة 95.3 مليون جنيه، مشروع ازدواج الطريق الصحروأى الغربى من الكيلو 130، وحتى الكيلو 140 "مطار سوهاج الدولي"، بطول 10 كيلو متر، وتكلفة 26.1 مليون جنيه ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحرأوى الشرقى من كوبرى فهمى حتى الكيلو 55 بطول 55 كيلو متر، وبتكلفة 352.8 مليون جنيه

ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقى من الكيلو 55 حتى الكيلو 35 مرورا بصينية سوهاج بتكلفة 129.8 مليون جنيه، ومشروع استكمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقى من الكيلو 90 حتى الكيلو 100 أسيوط، بتكلفة 53.1 مليون جنيه.

وجارى إنشاء مشروع كوبرى أعلى مزلقان الروافع، قبلى بتكلفة 148 مليون جنيه، جارى إنشاء كوبرى علوى للسيارات بالمراغة بتكلفة 198 مليون جنيه، جارى إنشاء مشروع طريق البلينا الصحراوى الغربى بطول 26 كيلو متر، وبتكلفة 270 مليون جنيه، وجارى إنشاء وصلة طهطا؛ لربط المنطقة الصناعية بغرب طهطا بالطريق الصحراوى الغربى، بطول 20 كليومتر، وبتكلفة 230 مليون جنيه.

ومشروع إنشاء رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادى، بطول 5 كيلو متر بدءا من الثلاث كبارى، وبتكلفة 20 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال الصيانة العاجلة بالطرق بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قد انتهت خلال 9 سنوات الماضية من انجاز 409 مشروع رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بأطوال بلغت 1144 كيلو متر، وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف "الفقى" أن المحافظة شهدت أيضا الانتهاء من عدد من المشروعات التى أشرفت عليها جهات أخرى، منها " مشروع إنشاء كوبرى الثقافة بتكلفة 304 مليون جنيه، بإشراف من جهاز الخدمة الوطنية، ومشروع رفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقى والذى يشمل تطوير ورصف طريق الطواحين، وطريق سوهاج أخميم، وطريق أخميم الحواويش، بتكلفة 71 مليون جنيه، بإشراف من جهاز تعمير جنوب الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج أن تلك المشروعات تعد نقلة نوعية للمحافظة ساهمت بشكل كبير فى استيعاب الكثافات المرورية والحد من الحوادث، وتسهيل حركة النقل والنقل الثقيل بين محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة، وتشجيع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة بين المحافظة والمحافظات السياحية المجاورة.