اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالشرقية الشرقية

الخميس، 13 يوليو 2023 11:52 ص
مصرع شاب صدمه جرار زراعي بالشرقية الشرقية جثة
الشرقية فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه؛ إثر تعرضه لحادث جرار زراعي صدمه في طريق كفر صقر - أولاد صقر بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول أحمد س م، 20 سنة، مقيم بمركز كفر صقر، جثة هامدة.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث جرار زراعي صدمه في طريق كفر صقر - أولاد صقر بمركز كفر صقر.
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.
 
 



 

 


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