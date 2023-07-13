اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد حى عابدين لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

الخميس، 13 يوليو 2023 12:30 م
محافظ القاهرة يتفقد حى عابدين لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بحى عابدين لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين، كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي النموذجى الذى يخدم المواطنين بالحى والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لانشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات .
 
وأكد محافظ القاهرة، أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددا على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.
 
ويفتتح عصر اليوم الخميس، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية"، بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين، وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.
 
ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .
 
محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين (2)
محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين 

محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين (1)
محافظ القاهرة يتفقد حي عابدين 

 


خدمة المواطنين

حي عابدين

القاهرة

محافظ القاهرة

المراكز التكنولوجية



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