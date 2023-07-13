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وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض حرف يدوية بحديقة الحرية

الخميس، 13 يوليو 2023 10:43 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض حرف يدوية بحديقة الحرية معرض القاهرة للحرف اليدوية
كتب سيد الخلفاوى

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يفتتح عصر اليوم الخميس، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، معرض الحرف اليدوية الذى تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان "معرض القاهرة للحرف اليدوية" بمشاركة عدد كبير من العارضين والفنانين وذلك بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية .
 
ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .
 
وتحتفل محافظة القاهرة ، بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1054 عام على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 6 يوليو عام 969م، وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .
 
 

الحرف اليدوية

حديقة الحرية

القاهرة

العيد القومي للقاهرة

انشاء مدينة القاهرة

القاهرة الخديوية



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