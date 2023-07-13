اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 03:02 م
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مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى محافظة قنا

الخميس، 13 يوليو 2023 02:03 م
مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى محافظة قنا منظومة الشكوى - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أشاد التقرير الشهرى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بجهود محافظة قنا فى تلقى الشكاوى وسرعة الإستجابة لها، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يونيو الماضى.
 
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.
 
وأشاد مدبولي، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.
 
يُذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو ، وكان آداء الوزارات والهيئات وبعض المحافظات متميزا فى الإستجابة لها وكان من بين تلك المحافظات، محافظة قنا.
 
 
 

مجلس الوزاء

منظومة شكاوي الوزاراء

محافظة قنا

اخبار قنا



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