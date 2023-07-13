قبول دفعة جديدة للمشروع القومى للبطل الأولمبى بالأقصر.. اعرف مواعيد الاختبارات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن قبول دفعة جديدة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب الملاكمة والمصارعة وألعاب القوى بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن قبول دفعة جديدة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في ألعاب الملاكمة والمصارعة وألعاب القوى بمحافظة الأقصر، على أن تتم الاختبارات في لعبة الملاكمة يوم الخميس الموافق 2023/8/24 بنادي المدينة المنورة مواليد (2010/2011) بنين فقط، وتقام اختبارات المصارعة يوم الخميس 2023/9/7 بنادي المدينة المنورة (2011/2012/2013) ويتم عمل تجمع للمتقدمين الجمعة من كل أسبوع الساعة السادسة عصراً بنادي المنورة، وتقام إختبارات ألعاب القوى يوم السبت 2023/9/30 بالمدينة الشبابية فى الطود (2011/2012/2013) ويتم عمل تجمع للمتقدمين الجمعة من كل أسبوع الساعة السادسة عصراً بالمدينة الشبابية.

ويضيف مدير شباب ورياضة الأقصر لـ"اليوم السابع"، إنه يتم إقامة الاختبارات تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، ومحمود صابر مدير المشروع، وللإستعلام بمديرية الشباب والرياضة يتم التواصل بالكابتن محمود صابر 01000562872، موضحاً أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتابع بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلاً عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.