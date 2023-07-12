اطلاق خطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب بكفر الشيخ والمشروع القومي للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة

كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعا لإعداد وتجهيز و تحديث الشعب البرلمانية للطلائع استعداداً لبدء التسجيل على رابط تسجيل الوزارة بعد إرساله وإعداد كل منسق بالإدارة الفرعية للسجلات المطلوبة بكل شعبة برلمانية

ومتابعة أعمال المشرفين بمراكز الشباب والمراجعة الدورية للسجلات بالمراكز و إعداد التقارير الشهرية عن البرامج المنفذة ويشمل تقييم مشرفي المراكز استنادا لمشاركتهم على مدار الشهر في تنفيذ الخطة والمشروعات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الخطة المقترحة للتثقيف السياسى لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ترتكز على محاور عدة أهمها إعداد لقاءات للتعريف بأعمال البرلمان ولجانه النوعية و جلسات نموذج محاكاة لمجلس النواب بحضور رؤساء مجالس المدن و القيادات التنفيذية بالمدن و صالون الشباب البرلمانى و برنامج تأهيل الشباب فكريا لمواجهة الشائعات وغيرها من البرامج والفعاليات على مدار العام ضمن خطة التثقيف السياسي لأعضاء برلمان الطلائع والشباب .

وقد حققت تجربة نموذج المحاكاة بحضور رؤساء مجالس المدن نجاحا كبيراً العام الماضي بشهادة القيادات التنفيذية بمجالس المدن ووضعت حلولاً للعديد من طلبات الإحاطة التي قدمها الأعضاء خلال الجلسات، عقد اجتماع منسقي البرلمان بالإدارات الفرعية.

وعلى جانب أخر قدم المشروع القومي للمراكز الرياضية الخدمات الرياضية لأبناء القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل بمشاركة النشء والشباب بمركز شباب شنو.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز شباب شنو و المشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.