اليوم السابع
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فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة الجبر والهندسة وانتهاء الامتحانات

الخميس، 13 يوليو 2023 12:57 م
فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة الجبر والهندسة وانتهاء الامتحانات
كتب: محمد الأحمدى – تصوير كريم عبدالعزيز

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أسدل طلاب الثانوية العامة الستار اليوم على امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد طلاب شعبة علمى رياضة، على سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، موضحين أن الأسئلة بها بعض الجزئيات لقياس مستوى الطالب المتفوق ولكن معظم الأسئلة بسيطة وفى متناول الجميع وتخاطب المستوى المتوسط للطلاب، وأيضا تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، كما أنها أسئلة مباشرة ومتعارف عليها، فيما احتفل بعض الطلاب عقب خروجهم من اللجان بانتهاء امتحانات الثانوية العامة بالتقاط صور سيلفى مع زملائهم ومشاركة أولياء الأمور فرحتهم بانتهاء الاختبارات.

 

وأدى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثانية عشرة فى الأحياء والفلسفة والحادية عشر لمادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقالت الوزارة إن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.

أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم
أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم

 

جانب من خروج الطلاب
جانب من خروج الطلاب

 

جانب من فرحة الطلاب
جانب من فرحة الطلاب

 

خروج الطلاب من الامتحان
خروج الطلاب من الامتحان

 

زغاريد الأهالى
زغاريد الأهالى

 

فرحة الطلاب
فرحة الطلاب

 

فرحة طلاب علمى
فرحة طلاب علمى

 

والدة تهدى ابنتها بوكية ورد
والدة تهدى ابنتها بوكية ورد

 

ولية أمر تحضن الطلاب
ولية أمر تحضن الطلاب

 


التربيه والتعليم

الجبر والهندسه

الثانويه العامه

امتحانات الثانويه العامه



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