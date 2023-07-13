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وكيل "تعليم دمياط" يعلن انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 دون مشاكل

الخميس، 13 يوليو 2023 12:41 م
وكيل "تعليم دمياط" يعلن انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 دون مشاكل طلاب الثانوية العامة
دمياط معتز الشربيني

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أعلن "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء امتحانات الثانوية العامة بجميع أقسامها بدون ظهور أى مشاكل.
 
حيث أدى اليوم 13854 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية ، 2349 طالب وطالبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية و 6054 طالب وطالبة امتحان الأحياء كما  ادي امتحان الفلسفة والمنطق 4451 طالب وطالبة وذلك أمام 41 لجنة بعدد 10 إدارة تعليمية.
 
ووجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير للأستاذة الدكتورة " منال عوض" محافظ دمياط، على دعمها الكامل للقطاع التعليمي وما بذلته من جهد في إتمام إجراء الامتحانات في جو صحي ونفسي واطمئنانها بشكل شخصي وبصفة مستمرة على كل تفاصيل الاستعدادات، مما كان له بالغ الأثر في إجراء الامتحانات في سهولة ويسر ولم تسجل غرف العمليات أية خطورة تذكر بالإضافة إلى توجيهاتها المستمرة لجميع المديريات المعاونة بالدعم والتعاون الذي كان يسير وسط إجراءات أمنية ووقائية وضعتها الدولة حفاظا على مستقبل أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية العامة.
 
كما تقدم "عبد الرؤوف" بالشكر والتقدير والامتنان لسيادة اللواء  حسام توفيق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط والقيادات الأمنية بالمحافظة ومديري المديريات المعاونين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ولاعضاء اللجنة الثلاثية برئاسة عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأعضاء غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين وجميع العاملين الذين شاركوا في أعمال الامتحان بلجان سير الامتحان ونفذوا العملية الامتحانية بنجاح واقتدار وتحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب، و على ما بذلوه من جهدٍ مخلص وما قدموه من عطاءٍ لا محدود من أجل خروج امتحانات الثانوية العامة بدمياط بهذه الصورة المشرفة.
 

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تداول امتحان مادة الأحياء

صعوبة امتحان مادة الأحياء

سهولة امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة الاحياء

تداول امتحان مادة الاحياء

صعوبة امتحان مادة الاحياء

سهولة امتحان مادة الاحياء

امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

تداول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية

امتحان مادة الفلسفة والمنطق

تداول امتحان مادة الفلسفة والمنطق

صعوبة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق

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