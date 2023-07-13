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فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات.. صور

الخميس، 13 يوليو 2023 12:38 م
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات.. صور فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات
أسيوط -هيثم البدرى

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سادت حالة من الفرحة الكبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة بعد أداء مواد الفلسفة للقسم الأدبى، والأحياء للقسم العلمى علوم، والرياضيات البحتة للقسم العلمى رياضيات
 
واستقبل اولياء الأمور أبناءهم أمام لجان امتحانات مدينة أسيوط بالأحضان وسط فرحة وابتسامة الطلاب نتيجة سهولة الامتحانات التى كانت اليوم 
 
وعبرت شذى ممدوح طالبة بالقسم العلمى رياضيات، إحدى طالبات الثانوية العامة عن فرحتها الغامرة لسهولة الامتحان وأن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض النقاط التى احتاجت وقت للتفكير، اما باقى الإمتحانات فيستطيع أى طالب حله 
 
وقال عبد الرحمن عليوة طالب بالثانوية العامة بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بمركز أبنوب قسم أدبى أن امتحان الفلسفة كان سهلا، وفى متناول الطالب المتوسط وكان حسن خاتمه لامتحانات الثانوية العامة، وأن الاسئلة تم التدريب عليها وكان الامتحان مباشرا والوقت مناسب 
 
وأدى 30 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة فى محافظة أسيوط، موزعين على 89 لجنة بمختلف أنحاء المحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة، ونشر حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع وقوع أى حالة غش.
 
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (1)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (1)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (2)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (2)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (3)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (3)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (4)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (4)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (5)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (5)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (6)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (6)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (7)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (7)

فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (8)
فرحة بين طلاب الثانوية العامة فى أسيوط بعد انتهاء ماراثون الامتحانات (8)

 


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